Conferenza stampa Pasalic: «Decisiva con lo Young Boys. Abbiamo fame»

Conferenza stampa Pasalic: le dichiarazioni del centrocampista dell’Atalanta alla vigilia del match contro lo Young Boys

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Champions League contro lo Young Boys.

YOUNG BOYS – «Giocando ogni tre giorni ogni partita è decisiva, domani non cambierà molto. Ne abbiamo giocate di gare così, anche in Champions contro squadre forti. Siamo pronti per domani, vediamo cosa succederà».

CAMPO SINTETICO – «Abbiamo fatto qualche allenamento sul campo sintetico, dobbiamo adattarci. Qui ho giocato col Monaco, ho anche segnato un gol».

CONDIZIONE FISICA – «Mi sento molto bene, sto giocando con continuità. Gol e assist arrivano, mi sento bene mentalmente e fisicamente. Sono pronto anche per domani. Con la nazionale siamo andati al mondiale, aiuta sicuramente anche in campionato. Torni a Bergamo con lo spirito giusto».

ATTEGGIAMENTO – «Abbiamo fame, vogliamo sempre far vedere il nostro valore e confermarci sempre. Siamo tutti a disposizione, tutti vogliono farsi vedere: la squadra in questo momento sta bene. Abbiamo già giocato tante partite, ma siamo ancora all’inizio della stagione. Speriamo di continuare nello stesso modo».