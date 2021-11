Ranocchia: «Inter solida. Da giovane facevo più fatica»

Andrea Ranocchia, difensore dell’Inter, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro lo Sheriff

FARSI TROVARE PRONTO – «L’età e l’esperienza aiutano un po’, da giovane facevo più fatica. Ho acquisito maturità tale da potermi sempre far trovare pronto. Il gruppo ti stimola ed è una grande fortuna allenarsi con questi ragazzi qua».

CARATTERISTICA DELLA NUOVA INTER – «Io credo che la base della squadra sia molto solida. Arriviamo da un percorso di due anni importanti, sono arrivati anche quest’anno ragazzi nuovi con voglia e talento. Il mister sta portando un lavoro positivo, ma abbiamo ancora tanto da dare. Per il resto non voglio dire altro per rispetto a mister Conte e a mister Inzaghi».

