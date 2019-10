Conferenza stampa Sarri: «Turnover? Qualcosa cambieremo»

Conferenza stampa Sarri, ecco le parole dell’allenatore della Juventus alla vigilia della gara di domani contro il Lecce

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Ecco le parole del tecnico bianconero:

«Turnover? In questo momento non siamo tantissimi. Qualcosa cambieremo in base alle condizioni dei giocatori che sono usciti dall’ultima partita. Anche per Ronaldo ci sarà bisogno di riposo. Non so ancora quando, decideremo. Dybala? In questo momento ci dà contributi di alto livello, su questo non avevo dubbi. Lecce? In casa riescono a mettere in difficoltà. Si tratta di una squadra che ha una sua fisionomia e gioca a calcio».