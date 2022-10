Conferenza stampa Spalletti: «Mou tremendissimo, si gioca così. Anguissa...»

Conferenza stampa Spalletti, il tecnico del Napoli ha parlato alla vigilia del match contro la Roma: le dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato alla vigilia del match tra Napoli e Roma.

OBIETTIVI – «Dobbiamo pensare a quello che sappiamo fare noi, mettere in campo le nostre qualità come già successo più volte».

ANGUISSA – «E’ difficile sia a disposizione, non è corretto rischiarlo. Altri hanno fatto bene, sarebbe una mancanza di fiducia nei confronti di chi si è allenato al meglio ed è allo stesso livello di chi può darci un qualche contributo».

ROMA – «Ora arriva Mourinho, il super-allenatore, bisogna aumentare il livello di ciò che sappiamo fare. Non lo so se loro penseranno a cosa sappiamo fare noi, ma noi guardiamo alla nostra forza e non a cosa pensa o a cosa non pensa la Roma. Lui è uno di quelli tremendissimi, ma alla fine è la squadra che conta».