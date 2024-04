Arne Slot Liverpool: quanto guadagnerà l’erede di Klopp

Arne Slot, tecnico del Feyenoord, è il candidato principale a sostituire Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool: ecco quanto prenderebbe

De Telegraaf oggi avvalora ancora di più l’idea che il prossimo allenatore del Liverpool sarà Arne Slot, attuale tecnico del Feyenoord, fresco della vittoria nella coppa nazionale nello scorso weekend. Il giornale scrive si quali cifre si andrà a orientare il contratto del nuovo tecnico: «Lo stipendio di Klopp nelle ultime stagioni è astronomico, intorno ai 17 milioni di euro in totale, anche grazie ai bonus per i premi più importanti vinti con il Liverpool. Slot non deve pensare a una cifra del genere, perché quei 17 milioni di euro non c’erano quando Klopp ha iniziato». Il giornalista Mike Verweij prevede che Slot guadagnerà circa 8 milioni di euro all’anno, cifra che potrà aumentare di stagione in stagione attraverso i bonus.