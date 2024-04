Roma Bologna: una perla di Motta, DDR travolto, ma con alibi

Il Bologna trionfa a Roma: i voti de la Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport a Thiago Motta e Daniele De Rossi

Il Bologna ieri ha messo in cassaforte tre punti decisivi per la corsa Champions contro la Roma: i rossoblù hanno così allungato sui giallorossi, prima inseguitrice, e ora sono ad appena due punti dalla Juve terza. Di seguito i voti ai due tecnici e ai migliori in campo dati da La Gazzetta dello Sport e il Corriere dello Sport.

TECNICI

De Rossi è da 6 per la Gazzetta dello Sport: «La Squadra era stanca, la differente precisione al tiro incide sul punteggio che alla fine però premia il Bologna. Piace il modo in cui la Roma, seppur in difficoltà, resta in partita». Meno gentile il Corriere dello Sport, che pur riconoscendogli l’alibi della stanchezza, lo boccia con un 5: «Squadra stanca fisicamente e mentalmente dopo gli impegni di coppa. Giocatori nervosi, anche per la direzione di gara di Maresca che fa imbufalire lo stesso tecnico. Ko pesante per la lotta al quarto posto, adesso Udinese e Napoli prima del Bayer. Senza riposo per il calendario intasato, DDR dovrà studiare un buon turnover».

Promosso a pieni voti invece Motta: 8 da Gazzetta, mezzo punto in più per il Corriere. La rosea scrive: «Prestazione gigantesca, nell’occasione forse più importante, perche adesso la Champions è davvero vicina. Padrone del campo, nessuno sbandamento nemmeno dopo la rete giallorossa». Il quotidiano romano scrive invece: «Squadra veloce, compatta e attenta alle marcature. Il Bologna vola all’Olimpico e si prende tre punti importantissimi nella corsa al quarto posto. Motta perfetto, come la sua squadra. E sono 150 punti in Serie A per il tecnico»

MIGLIORI IN CAMPO

Per Gazzetta il migliore dei giallorossi è Paredes che si prende 6.5 «Tanti passaggi positivi e palloni recuperati, un paio di lanci bellissimi, la capacità di aiutare sempre i compagni. Peccato per l’occasione sprecata, nata comunque da un suo scippo». Stesso voto, ma diverso il protagonista per Corriere, che sceglie Azmoun: «Entra e segna. Si prende subito l’area emiliana e in un triplo tentativo riesce a battere Skorupski».

Piovono gli otto invece nel Bologna: la Rosea dice Saelemaekers: «Dedicato agli allenatori che non migliorano i giocatori. Coraggioso, intraprendente, veloce, instancabile. Prima partecipa ai primi due gol e poi segna il terzo con uno scavetto perfetto». Per il Corriere invece è El Azzouzi: «Non giocava dal 23 febbraio, ha segnato un gol capolavoro in rovesciata e ha servito un assist magnifico di petto per la rete del raddoppio. Bravo inchiusura, prezioso nel recupero su El Shaarawy a inizio partita. Poi però si perde la marcatura di Azmoun (perché lo hanno affi dato a lui?) sul gol. Poco male, si riscatta avviando l’azione del tris bolognese».