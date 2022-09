Conferenza stampa Thiago Motta: «Ci saranno cambiamento, ma nessun stravolgimento»

Il neo allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Empoli

CAMBIAMENTI – «Sul modulo vi posso dire che è normale che con un cambio di guida tecnica ci siano dei cambiamenti, ma non voglio stravolgere quanto fatto nel passato. A livello umano, cerco di mantenere la calma, ma non è scontato: è una nuova avventura e sono contentissimo di provarla. Voglio godermi tutte le sensazioni possibili».

POSIZIONE MEDEL – «Gary è un giocatore polivalente, esperto, ma io conto su tutti. Io cerco di trattare tutti ugualmente ma è difficile, non è vero che non faccio differenze; sul campo però si parte tutti alla pari».

ZIRKZEE – «Zirkzee è uno dei giocatori che alza il livello dell’allenamento perché ha caratteristiche importanti. Mi mette in difficoltà in allenamento ed è grazie a giocatore come lui che si alza il livello della squadra. Io scelgo in funzione del lavoro fatto in settimana».

EMPOLI – «L’Empoli è una squadra che ha cambiato poco negli ultimi anni, che costruisce bene da dietro e che velocizza molto in verticale. Abbiamo lavorato sugli esterni fissi e sulla difesa. Domani mi aspetto una partita importante da parte di entrambe le squadre».