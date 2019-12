Conferenza stampa Thiago Motta: «Con l’Inter mi aspetto una reazione»

Conferenza stampa Thiago Motta, ecco le parole dell’allenatore del Genoa per presentare la partita di domani contro l’Inter

Thiago Motta, allenatore del Genoa, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la difficile sfida di domani contro l’Inter. Queste le parole del tecnico:

INTER – «Loro in emergenza? Tutte le squadre hanno assenze, anche noi abbiamo giocato partite senza alcuni giocatori. La squadra sta bene, mi aspetto una reazione dopo la sconfitta».

PASSATO – «Ho un bel ricordo dell’Inter, insieme abbiamo scritto un pezzo di storia, ma ora conta il Genoa. Conte è un grandissimo tecnico e continua a dimostrarlo. Le sue squadre sono toste da affrontare. Spero che domani sia un grande match».

PARTITA – «Andremo a fare il nostro gioco provando a vincere giocando come sappiamo. Schone è un giocatore di grande livello, quelli come lui possono giocare ovunque, in ogni ruolo. Il bilancio del 2019 lo farò soltanto dopo la partita di domani».

MERCATO – «Non è il momento di parlare di mercato. Prenderemo le migliori decisioni insieme alla società. Affrontare una propria ex squadra è sempre uno stimolo. Per me ma anche per Pinamonti».