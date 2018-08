Il Presidente del Coni Giovanni Malagò ha deciso che durante le manifestazioni sportive di questa settimana sarà osservato un minuto di silenzio per quanto accaduto quest’oggi a Genova

A seguito di quanto accaduto a Genova, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha deciso che in tutte le manifestazioni sportive di questa settimana sarà osservato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime. Prima dell’inizio della prima giornata di campionato, dunque, sugli spalti e in campo si ricorderà chi quest’oggi ha perso la vita per la tragedia del crollo del ponte Morandi.