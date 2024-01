Consigli Fantacalcio: la 20a giornata di Serie A

Lo stato di forma di ogni squadra, i giocatori da schierare e le mosse a sorpresa per vincere al fantacalcio. O perdere con un certo onore

GENOA – TORINO

sabato 13/01, ore 15.00, DAZN

Due squadre in ottimo stato di forma, due squadre intense, che segnano e subiscono poco.

Il Toro, per valori tecnici, sembra attrezzato per la conquista in terra straniera, nonostante il Genoa tra le sue mura abbia dimostrato di essere davvero complicato da superare, anche da armate più pericolose.

Ci aspettiamo una partita giocata bene da entrambe, ma non troppo prolifica in termini di bonus.

Il fantacalcista logico

Non rinuncia a Buongiorno, che gioca sempre e segna parecchio, e che solitamente si vede dal mattino ma anche verso le tre di pomeriggio c’è ancora tempo per augurarlo al proprio avversario, accompagnandoci un bel sorriso gufesco.

Il fantacalcista intuitivo

Se la sente con Frendrup, dato che anche lui, gira voce, sia in partenza, vuoi vedere che fa tipo Dragusin che in pratica appena prima di lasciare la Liguria, ha scapocciato un +3…?

Il fantacalcista eccessivo

Conferma Messias a occhi chiusi.

“Che sicuramente entra e stappa la partita”, dice.

“Contro la difesa a 3 del Toro, rocciosa, sì, ma quanto rapida?”, domanda poi, retoricamente.

NAPOLI – SALERNITANA

sabato 13/01, ore 15.00, DAZN

Napoli in crisi conclamata: considerando anche la Coppa Italia e le partitelle di fine allenamento, non segna più o meno da quando hanno montato il presepe in sala video a Castel Volturno.

Gli azzurri rimangono nettamente favoriti sulla carta, ma se poteva mai esistere un momento buono per l’ultima in classifica di giocarsi la trasferta contro in campioni d’Italia in carica, la Salernitana l’ha azzeccato in pieno.

Il fantacalcista logico

“Speriamo che Gollini non subisca troppi gollini!” era la sua battuta standard quando sentiva leggere il nome estratto all’asta. Quest’anno che l’ha preso lui non la trova così divertente, ma in casa contro i granata non può non schierarlo.

Il fantacalcista intuitivo

Butta dentro Costil. Non solo a causa del Napoli che davanti fa’ fatica, ma soprattutto perchè ha da poco capito che non si tratta di un Giroud completamente dedicato al ruolo di estremo difensore dopo l’assaggio di Genova, bensì di un portiere vero e proprio, con guantoni suoi, portati da casa.

Il fantacalcista eccessivo

“Vorrai mica lasciare fuori quel lungagnone di Simy? Un nigeriano gli è scappato in Coppa d’Africa, un altro gli scapperà in area. Vedrai”

VERONA – EMPOLI

sabato 13/01, ore 18.00, DAZN

Il Verona è la squadra più arrabbiata e amareggiata dopo l’ultimo turno, nel rocambolesco epilogo del Meazza, mentre in quello ancora precedente ha perso uno scontro salvezza di importanza galattica. L’Empoli ha per distacco il peggior attacco della Serie A e sembra lontano anni luce dalla brillante squadra della scorsa stagione. Insomma, difficilmente assisteremo a giocate stellari.

Il fantacalcista logico

Si affida a Montipò. Con di fronte un parco attaccanti da zero a zero, il clean sheet lo dà quasi per scontato.

Il fantacalcista intuitivo

Rispolvera Baldanzi, che gli ricorda un po’ Tavano. In certe giocate gli sembra di vedere il primo Giovinco, e quando ispirato giura abbia le movenze di Pasqualino Foggia.

Il fantacalcista eccessivo

Rilancia immediatamente Henry, perché ha una voglia di rivalsa pazzesca! Sperando che giochi, cioè che un’analoga voglia non ce l’abbia anche mister Baroni nei confronti del suo attaccante…

MONZA – INTER

sabato 13/01, ore 20.45, DAZN / Sky

Per quello che è stato il percorso netto dell’Inter in questa prima parte di stagione, l’ultimo periodo è risultato il più complicato per i nerazzurri, non ingiocabili come al solito e anzi, eliminati sorprendentemente dalla Coppa Italia. Per il Monza si tratta di una delle partite più sentite della stagione: ex interisti in campo, ex milanisti anche in dirigenza. Ex ovunque in pratica. Potrebbero volare piatti e cartellini.

Il fantacalcista logico

Facile, facile, Barella. Sta tornando ai suoi livelli, non tanto di rendimento in campo, quello non interessa, quanto soprattutto di bonus in fanta-campo, è lì che conta.

Il fantacalcista intuitivo

Lancia Carboni, baciato dalla dea bendata, quella con le scarpe tutte rotte e il cappello alla romana. Dopo il gol alla Befana potrebbe arrivare la rete ad un’altra beneamata.

Il fantacalcista eccessivo

Il Monza ha acquistato Maldini poco prima di giocare contro l’Inter? Ma allora glielo fanno apposta!

LAZIO – LECCE

domenica 14/01, ore 12.30, DAZN / Sky

La Lazio, zitta zitta, è reduce da tre vittorie consecutive in campionato, ma soprattutto da una fresca qualificazione alla semifinale di coppa, ottenuta ai danni della Roma in un derby rumorosissimo.

Il Lecce ha giocato un girone d’andata forse sopra le aspettative meritandosi completamente l’attuale classifica.

Biancocelesti enormemente favoriti, ma i salentini vengono nella capitale a giocarsi una trasferta a viso aperto, anche perchè non è in questa data che D’Aversa si è segnato sul calendario aziendale i punti da fare per salvarsi.

Il fantacalcista logico

Non rimane indifferente al trend positivo di Rovella, in evidente crescita di prestazioni eppure, un po’ stranamente, ancora a secco di bonus…

Il fantacalcista intuitivo

Sfrutta il momento di Isaksen, riuscito nell’incredibile impresa di entrare nelle rotazioni di Maurizio Sarri, il quale notoriamente preferirebbe infilare la mano nel forno a legna con la ribollita, piuttosto che modificare il suo 11 iniziale.

Il fantacalcista eccessivo

Elegge Baschirotto a uomo simbolo della sua fantasquadra sempre e comunque. Col fisico che si ritrova può mai temere quel gracilino di Anderson o quel leggerino di Zaccagni?

CAGLIARI – BOLOGNA

domenica 14/01, ore 15.00, DAZN

Nessuna delle due sta fornendo prestazioni esaltanti nell’attuale periodo. Il Cagliari è in piena lotta salvezza, con solo un punticino sopra la zona retrocessione: cercherà le briciole in ogni angolo della tavola. Il Bologna però si è fatto la bocca buona, anche qui un punticino, ma dalla zona Champions. Per ragioni diverse, dunque, entrambe sono affamate, anche se nessuno ha voglia di pagare il conto alla fine.

Il fantacalcista logico

Si lascia proteggere da Scuffet. Già il Bologna non è una macchina da gol, se poi manca anche l’ingranaggio fondamentale Zirkzee…

Il fantacalcista intuitivo

Scommette su Posch, perché sa che i suoi bonus non tarderanno ancora molto ad arrivare, ma soprattutto ha il presentimento che non ci saranno occasioni per rischiare il malus del rigore sbagliato.

Il fantacalcista eccessivo

Osanna De Silvestri e la sua media gol da seconda punta.

FIORENTINA – UDINESE

domenica 14/01, ore 18.00, DAZN / Sky

I viola sono certamente i favoriti per questo match, l’estenuante gara di coppa non dovrebbe spaventare una Fiorentina ormai arguta nella gestione del doppio impegno. I friulani seppur reduci da una sconfitta, attraversano un discreto periodo di forma, e anche da un punto di vista di produzione offensiva sembrano aver risolto i rebus di inizio stagione. Unendo i puntini viene fuori una gara interessante con un buon carico di bonus.

Il fantacalcista logico

Non toglie Martinez Quarta dalla sua formazione titolare nemmeno dopo i 110 minuti macinati martedì sera: più pericoloso in zona gol di Beltran e Nzola messi assieme, non scherziamo!

Il fantacalcista intuitivo

Annusa l’entusiasmo beffardo di Lovric. Stagione finora decisamente sottotono, ma con qualche sirenuccia di mercato qua e là, vuoi vedere che proprio ora un goletto ammiccante, in direzione di qualche DS belloccio, lo mette in mostra…?

Il fantacalcista eccessivo

Va all-in con Brekalo. Una sola da titolare nelle ultime 10 giornate, anche nelle Isole Svalbard sanno che vuole andarsene da Firenze, ma è uno dei pochi esterni offensivi con dei muscoli sani in rosa. Quindi, perché no?

MILAN – ROMA

domenica 14/01, ore 20.45, DAZN

Il match clou di giornata. Sfida tra grandi deluse e arrabbiate per come e da chi sono state sbattute fuori dalla coppa nazionale.

Se ci si poteva aspettare un confronto carico di significati, aspettiamocene pure di ulteriori: una partita che vuol dire tanto, più per il momento in cui arriva che per la posta in palio in termini di punti.

Probabilmente ne vedremo delle belle. O brutte. Sicuramente non mediocri.

Il fantacalcista logico

Va dritto su Hernandez. Pioli può schierarlo anche come sous chef, chissenefrega.

Il fantacalcista intuitivo

Sembra scritto nei testi sacri: infortunio a Dybala e spazio a El Shaarawy, rispolverato dal sarcofago per onorare gli dei, tramite gol inflitto ai demoni rossoneri del suo passato.

Il fantacalcista eccessivo

Un solo nome: Paredes. Occhi di ghiaccio e testa calda. Già se lo immagina dirigere la squadra nella sua comfort zone, tra francesi, testate, piedi a martello e pallonate in panchina.

ATALANTA – FROSINONE

lunedì 15/01, ore 20.45, DAZN / Sky

I padroni di casa sono super favoriti: tasso tecnico superiore, miglior momento di forma, un giorno in più di recupero dopo le fatiche di coppa.

Il Frosinone, in grossa crisi di risultati, avrebbe bisogno di ritrovare entusiasmo, ma con le temperature che ci saranno a Bergamo, sarà facile rischiare il cappotto, il giaccone o il pastrano che sia, considerando che diverse volte in passato i ragazzi terribili di Gasperini non si sono fatti impietosire, anche a risultato già acquisito.

Il fantacalcista logico

Fa due più due e gli viene fuori Scamacca. Dovrebbe toccare a lui davanti, e date le premesse, è lecito attendersi una buona dose di occasioni per il bomber atalantino di turno.

Il fantacalcista intuitivo

Riabbraccia Reinier. Che sia lui a riportare frizzantezza a una squadra gustosa ma sgasata?

Il fantacalcista eccessivo

…gli avrete mica detto della doppietta di Tourè in amichevole??

JUVENTUS – SASSUOLO

martedì 16/01, ore 20.45, DAZN

L’unica sconfitta della stagione subita dalla Juventus è avvenuta proprio per mano del Sassuolo.

Difficile ora immaginarsi un epilogo analogo, con i bianconeri che da allora non hanno praticamente più sbagliato mezza gara.

Il Sassuolo, prima della vittoria contro la Fiorentina, al contrario, veniva da un periodaccio.

La solidità difensiva della Juve dovrebbe essere il fattore determinante in questa sfida, ma quel clamoroso precedente qualche dubbio può lasciarlo.

Il fantacalcista logico

“Locatelli ha fatto un gol quest’anno. Decisivo. Contro il Milan. Sua ex squadra.”

Il fantacalcista intuitivo

“Ehi, amico logico, troppo facile con Locatelli. Lo sai che Boloca è cresciuto calcisticamente proprio nella Juventus che però non ha creduto in lui?!”

Il fantacalcista eccessivo

“Ragazzi, calma. Lasciate stare gli ex. Succederà come all’andata, una partita incredibile, e come allora la sbloccherà Laurientè. Fidatevi.”