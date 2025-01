Conte Napoli: «Non siamo distratti da Kvara; siamo concentrati solo sul campo; Neres? Quando si è chiamati in causa...»

Le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, prima del calcio d’inizio della partita dei partenopei contro il Verona

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli Verona. Di seguito le sue parole.

VIGILIA – «Partita complicata da preparare per quello che è successo con Kvara? Bisogna uscire fuori dal contesto e concentrarsi sul campo. Siamo rimasti molto concentrati lavorando bene, ho visto una squadra sul pezzo».

VERONA – «Sì, è una squadra molto fisica, i 3 davanti sono buoni giocatori, dovremo fare molta attenzione. Sono anche bravi ad attaccare la profondità, sono veloci, è una squadra temibile. Ma siamo pronti».

NERES EMBLEMA DELLE SUE PAROLE SUL LAVORO – «Sì, ma ho sottolineato anche che in passato ho fatto a meno di giocatori come Lobotka, ma Gilmour lo ha sostituito al meglio. Jesus sta facendo molto bene nonostante l’infortunio di Buongiorno. Bisogna rispondere presente quando si viene chiamati in causa e lo stanno facendo tutti».