Conti, chi si rivede: il Milan di Giampaolo conta su di lui

Conti è il nuovo acquisto del Milan che verrà. Dalla possibile cessione alla permanenza: con Giampaolo il terzino è pronto a una nuova vita

Il Milan non vede l’ora di riabbracciare il miglior Andrea Conti, quello che purtroppo in rossonero non si è mai visto a causa degli infortuni.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, se Gattuso non credeva molto nel terzino, Giampaolo è pronto a consegnargli una maglia da titolare. Conti ben si sposa con le caratteristiche cercate dall’allenatore del Milan in quel ruolo.