Convocati Apollon Limassol-Lazio: out Immobile, Milinkovic e Luis Alberto

Tanti assenti nella Lazio che scenderà in campo questa sera. Convocati Apollon Limassol-Lazio: ecco la lista di Inzaghi

Grande turnover in casa Lazio in vista dello scontro in Cipro contro l’Apollon Limassol. La Lazio non ha più nulla da chiedere alla competizione, avendo vinto le prime 4 gare e avendo strappato il pass qualificazione con due giornate d’anticipo. SimoneInzaghi pensa alle gare di campionato e rinuncia alle sue stelle per la gara in terra cipriota. Convocati Apollon Limassol-Lazio: ecco l’elenco dei biancocelesti.

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Europa League contro l’Apollon Limassol. Tanti gli assenti per la sfida contro i ciprioti: non convocati, fra gli altri, LuisAlberto, Milinkovic-Savic e Immobile. Probabile chance dal 1′ minuto per Correa e Caicedo. Ecco l’elenco dei convocati: Acerbi, Alia, Armini, Bastos, Berisha, Caceres, Caicedo, Cataldi, Correa, Durmisi, Guerrieri, Luiz Felipe, Lulic, Murgia, Proto, Rezzi, Rossi, Wallace.