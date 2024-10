Convocati Atalanta, la LISTA COMPLETA contro lo Shakhtar. Soltanto 6 ASSENTI nerazzurri

Convocati Atalanta, ecco la LISTA COMPLETA di Gian Piero Gasperini in vista della gara contro lo Shakhtar. Ecco quali sono gli assenti

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Shakhtar Donetsk-Atalanta, partita della 2ª giornata della League Phase di UCL in programma mercoledì 2 ottobre alle 18.45 alla Veltins-Arena di Gelsenkirchen, in Germania. Unici Indisponibili Ruggeri, Brescianini, Hien, Toloi, Scamacca e Scalvini.

– Bellanova Raoul (16)

– Carnesecchi Marco (29)

– Comi Pietro (40)

– Cuadrado Juan (7)

– De Ketelaere Charles (17)

– Del Lungo Tommaso (49)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Éderson (13)

– Godfrey Ben (5)

– Kolašinac Sead (23)

– Kossounou Odilon (3)

– Lookman Ademola (11)

– Manzoni Alberto (46)

– Palestra Marco (27)

– Pašalić Mario (8)

– Retegui Mateo (32)

– Rossi Francesco (31)

– Rui Patrício (28)

– Samardžić Lazar (24)

– Vlahović Vanja (48)

– Zaniolo Nicolò (10)

– Zappacosta Davide (77)