Convocati Genoa, ancora esclusione per Mario Balotelli. Capolinea per l’attaccante rossoblu con Vieira? La lista completa

Convocati Genoa, Balotelli? Vieira non lo convoca per la sfida contro la Roma. La decisione del tecnico francese su quella che sarà il prossimo match

Il Genoa è pronto a sfidare la Roma guidata da Ranieri allo Stadio Olimpico, in occasione della 21ª giornata di Serie A. La squadra rossoblù, però, dovrà fare a meno di Mario Balotelli. L’attaccante, infatti, non è stato incluso da Patrick Vieira nell’elenco dei convocati per la trasferta a Roma. Ecco la lista completa.

I CONVOCATI DEL GENOA

Ankeye, Bani, Bohinen, De Winter, Ekhator, Frendrup, Gollini, Kassa, Leali, Marcandalli, Martin, Masini, Matturro, Melegoni, Miretti, Pereiro, Pinamonti, Sabelli, Sommarriva, Stolz, Thorsby, Vasquez, Venturino, Zanoli.