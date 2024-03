I convocati per quanto riguarda le Nazionali. Ecco la lista completa dei giocatori del Genoa impegnati questa settimana

Pausa Nazionali in arrivo per la Serie A, e sono state diramate le varie convocazioni. Ecco la lista completa per quanto riguarda la questione Genoa.

Johan Vasquez (Messico)

Koni De Winter (Belgio)

Ruslan Malinovskyi (Ucraina)

Mateo Retegui (Italia)

Albert Gudmundsson (Islanda)