Convocati Juve, 5 assenze e un rientro per Thiago Motta

Convocati Juve, le scelte di Thiago Motta, tecnico dei bianconeri, che deve fare i conti con i numerosi infortuni della squadra

Sono ufficiali i convocati della Juventus per la sfida contro l’Inter in programma domenica 27 settembre. Ancora out, come annunciato da Thiago Motta in conferenza stampa, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Douglas Luiz oltre ai lungodegenti Milik e Bremer. Torna, in campionato, Conceicao dopo la squalifica scontata contro la Lazio e Di Gregorio, assente per squalifica nel match di Champions League. Pinsoglio raggiungerà la squadra domani a Milano, come appreso da Juventusnews24, dato che nel pomeriggio di oggi è diventato papà del piccolo Isac.

📜 La lista dei convocati da mister Thiago Motta per la gara di domani ✍🏻 #InterJuve Powered by Azimut pic.twitter.com/gY88pyPEHH — JuventusFC (@juventusfc) October 26, 2024

Portieri: Perin, Di Gregorio.

Difensori: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Cabal, Savona, Rouhi.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Thuram, Fagioli.

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Adzic, Weah, Mbangula.