Convocati Milan Rennes, ecco le scelte di Stephan

Il Rennes affronterà il Milan nel match valido per l’andata degli spareggi di Europa League 2023-24. I convocati della squadra ospite

Il Rennes è in viaggio verso Milano: domani sera la squadra francese sfiderà il Milan a San Siro, alle ore 21, per l’andata dei playoff di Europa League. Ecco i convocati scelti da Stephan per il match:

Gauthier Gallon

Geoffrey Lembet

Steve Mandanda

Jeanuël Belocian

Guela Doué

Mahamadou Nagida

Warmed Omari

Alidu Seidu

Arthur Theate

Adrien Truffert

Christopher Wooh

Ludovic Blas

Benjamin Bourigeaud

Djaoui Cissé

Désiré Doué

Azor Matusiwa

Baptiste Santamaria

Amine Gouiri

Arnaud Kalimuendo

Mathis Lambourde

Ibrahim Salah

Martin Terrier

Bertuğ Yildirim