Convocati Olanda, la DECISIONE del ct sui calciatori che giocano in Serie A: LE SCELTE

Convocati Olanda, sono ufficiali le DECISIONI del ct Koeman sui calciatori che giocano in Serie A: LE SCELTE

Ronald Koeman, ct della Nazionale dei Paesi Bassi, ha reso noti i nomi dei 24 giocatori convocati in vista delle due sfide di Nations League, in programma l’11 e 14 ottobre, contro Ungheria e Germania. Nella lista, rispetto alla pre-selezione del 20 settembre, spiccano le conferme dei calciatori dell’Inter Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.

Il prossimo 11 ottobre l’Olanda se la vedrà con l’Ungheria, mentre solo tre giorni più tardi per la nazionale di Koeman arriverà il momento di tornare in campo contro la Germania per un’affascinante sfida, con anche i due calciatori dell’Inter Dumfries e De Vrij pronti a scendere in campo. Presente anche il centrocampista della Juventus Koopmeiners, così come gli ex italiani Zirkzee e De Ligt, oltre al leder difensivo Van Dijk che tornerà al centro della difesa degli olandesi per le varie sfide.