Copa America 2019: Brasile-Argentina si giocherà al Mineirao, incubo dei verdeoro

Brasile e Argentina si sfideranno in una delle due semifinali di Copa America. Il Superclasico si giocherà al Mineirao

Una delle due semifinali della Copa America 2019 sarà Brasile-Argentina. Il Superclasico. Due scuole di pensiero opposte che si sfidano per l’ennesima volta con in palio il pass per la finale della Copa America. Teatro di questa sfida sarà il Mineirao, stadio che i verdeoro conoscono particolarmente bene.

L’impianto di Belo Horizonte evoca ricordi maledetti per il Brasile. E’ infatti lì che si consumò la sconfitta più bruciante della storia della nazionale: il 7-1 contro la Germania nella semifinale del Mondiale in casa del 2014. Uno scivolone storico tanto da passare alle cronache con il nome ‘Mineirazo’.