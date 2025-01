Spagna, Copa del Rey: poker del Barcellona, clamoroso tonfo del Siviglia con l’Almeria; stasera Atletico Madrid e Bilbao

Copa del Rey, i risultati dei sedicesimi di finale: il Barcellona passa senza problemi, clamoroso ko del Siviglia contro l’Almeria

Il Barcellona, con le botte ricevute sul mercato con il divieto di iscrivere Dani Olmo impartito dalla federazione, si consola con la Copa del Rey: i blaugrana – per la prima volta in porta l’ex Juve Szczesny – calano il poker contro il Barbastro. In questo turno della coppa nazionale spagnola però la prima pagina se la prende l’Almeria, seconda divisione, che strapazza il Siviglia con un 4-1. Questa sera tocca a Atletico Madrid – contro il Marbella – e Athletic Bilbao con il Logrones.

Huesca-Betis 0-1 (38′ Isco)

Tenerife-Osasuna 1-2 (7′ Herrando, 25′ Bernal aut., 45′ Bernal [T])

Almeria-Siviglia 4-1 (5′ Romero [S], 49′ Milovanovic, 54′ 78′, 90’6′ rig. Suarez)

Barbastro-Barcellona 0-4 (21′ Garcia, 31′, 47′ Lewandowski, 56′ Torre)

Marbella-Atletico Madrid ore 21.30

Logrones-Athletic Bilbao ore 21.30