Copa Libertadores, prima storica vittoria per il Botafogo, battuto l’Atletico Mineiro in 10 uomini – VIDEO

Copa Libertadores, prima storica vittoria per il Botafogo, nella finale tutta brasiliana contro l’Atletico Mineiro – VIDEO

Il Botafogo vince la sua prima storica Copa Libertadores nella finale tutta brasiliana contro l’Atletico Mineiro al Monumental di Buenos Aires.

3 FISCHI DEL DIRETTORE DI GARA COME I 3 GOL FINALI DEL #BOTAFOGO! ⭐ Il Fogão è campione del Sudamerica per la 1a volta nella sua storia grazie ad una prestazione che entrerà nella storia del calcio sudamericano e non solo! 📚🌏⚽️ 🎙️ @Enrico_Zambruno e @paolorossi1965 #Mola pic.twitter.com/wNBlYHdiAo — Mola TV (@mola_italia) November 30, 2024

Partita che inizia subito in salita per la squadra carioca, che si ritrova subito con un uomo in meno per l’espulsione di Magalhaes dopo appena due minuti di gara. Nonostante l’inferiorità numerica i carioca passano in vantaggio: primo gol è quello di Luis Enrique, seguito dal rigore dell’ex Inter Telles che chiude il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa accorcia le distanze la squadra di Belo Horizonte con l’ex Napoli Edu Vargas, ma nel finale arriva il gol di Junior Santos per il definitivo 3-1.