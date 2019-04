Dal 21 giugno al 19 luglio 2019 l’Egitto ospiterà la 32ª edizione della Coppa d’Africa

Il grande appuntamento stagionale per il calcio africano è rappresentato dalla Coppa d’Africa 2019, che si disputerà dal 21 giugno al 19 luglio in Egitto, Paese che è subentrato al Camerun nell’organizzazione del torneo. Ventiquattro squadre si contenderanno il trofeo e proveranno a laurearsi campioni d’Africa.

Coppa d’Africa 2019: sede e date

Inizialmente la Coppa d’Africa 2019 avrebbe dovuto disputarsi in Camerun, ma la Confederazione Africana (CAF) a causa di ritardi nella costruzione delle infrastrutture e per motivi di sicurezza ha deciso di togliere la concessione alla nazionale campione in carica, riaprendo le candidature ad altri Paesi. L’8 gennaio 2019 la fase finale del torneo è stata affidata all’Egitto.

Il torneo avrebbe dovuto disputarsi dal 15 giugno al 13, ma terminando il Ramadan quest’anno il 4 giugno, è stato deciso di far slittare l’inizio il 21 giugno, per permettere agli atleti partecipanti di prepararsi al meglio sul piano fisico e di non risentire del digiuno. La partita inaugurale si disputerà il 21 giugno alle 22.00 fra la Nazionale di casa, l’Egitto, e lo Zimbabwe, sfida valevole per il Gruppo A, mentre la finalissima è in programma venerdì 19 luglio alle ore 21.00

Coppa d’Africa 2019: formula, squadre e gironi

Alla fase finale attraverso le qualificazioni parteciperanno per la prima volta 24 Nazionali. Fra queste il Madagascar, la Mauritania e il Burundi faranno il loro debutto assoluto in una fase finale, mentre fanno il loro ritorno la Tanzania a 39 anni dal debutto nel 1980, il Kenya assente dal 2004, la Namibia fuori dal 2008 e il Benin che non si qualificava dal 2010.

Lo scorso 24 marzo le 24 squadre qualificate alla fase finale sono state suddivise tramite sorteggio in 6 gironi da 4 squadre ciascuno. Le prime 2 squadre di ogni girone, più le 4 migliori terze si qualificano alla fase ad eliminazione diretta, con ottavi di finale, quarti, semifinali e finali.

Gruppo A: Egitto, Zimbabwe, RD Congo, Uganda Gruppo B: Burundi, Madagascar, Guinea, Nigeria Gruppo C: Tanzania, Algeria, Kenya, Senegal Gruppo D: Sudafrica, Namibia, Costa d’Avorio, Marocco Gruppo E: Angola, Mauritania, Mali, Tunisia Gruppo F: Guinea Bissau, Benin, Ghana, Camerun

Coppa d’Africa 2019: calendario, risultati, classifiche

Fase a gironi, 1ª giornata

Venerdì 21 giugno 2019, ore 22.00 – Gruppo A : Egitto-Zimbabwe

: Egitto-Zimbabwe Sabato 22 giugno 2019, ore 16.30 – Gruppo A : RD Congo-Uganda

: RD Congo-Uganda Sabato 22 giugno 2019, ore 19.00 – Gruppo B : Nigeria-Burundi

: Nigeria-Burundi Sabato 22 giugno 2019, ore 22.00 – Gruppo B : Guinea-Madagascar

: Guinea-Madagascar Domenica 23 giugno 2019, ore 16.30 – Gruppo D : Marocco-Namibia

: Marocco-Namibia Domenica 23 giugno 2019, ore 19.00 – Gruppo C : Senegal-Tanzania

: Senegal-Tanzania Domenica 23 giugno 2019, ore 22.00 – Gruppo C : Algeria-Kenya

: Algeria-Kenya Lunedì 24 giugno 2019, ore 16.30 – Gruppo D : Costa d’Avorio-Sudafrica

: Costa d’Avorio-Sudafrica Lunedì 24 giugno 2019, ore 19.00 – Gruppo E : Tunisia-Angola

: Tunisia-Angola Lunedì 24 giugno 2019, ore 22.00 – Gruppo E : Mali-Mauritania

: Mali-Mauritania Martedì 25 giugno 2019, ore 19.00 – Gruppo F : Camerun-Guinea-Bissau

: Camerun-Guinea-Bissau Martedì 25 giugno 2019, ore 22.00 – Gruppo F: Ghana-Benin

Fase a gironi, 2ª giornata

Venerdì 26 giugno 2019, ore 16.30 – Gruppo B : Nigeria-Guinea

: Nigeria-Guinea Venerdì 26 giugno 2019, ore 19.00 – Gruppo A : Uganda-Zimbabwe

: Uganda-Zimbabwe Venerdì 26 giugno 2019, ore 22.00 – Gruppo A : Egitto-RD Congo

: Egitto-RD Congo Sabato 27 giugno 2019, ore 16.30 – Gruppo B : Madagascar-Burundi

: Madagascar-Burundi Sabato 27 giugno 2019, ore 19.00 – Gruppo C : Senegal-Algeria

: Senegal-Algeria Sabato 27 giugno 2019, ore 22.00 – Gruppo C : Kenya-Tanzania

: Kenya-Tanzania Domenica 28 giugno 2019, ore 16.30 – Gruppo E : Tunisia-Mali

: Tunisia-Mali Domenica 28 giugno 2019, ore 19.00 – Gruppo D : Marocco-Costa d’Avorio

: Marocco-Costa d’Avorio Domenica 28 giugno 2019, ore 22.00 – Gruppo D . Sudafrica-Namibia

. Sudafrica-Namibia Lunedì 29 giugno 2019, ore 16.30 – Gruppo E : Mauritania-Angola

: Mauritania-Angola Lunedì 29 giugno 2019, ore 19.00 – Gruppo F : Camerun-Ghana

: Camerun-Ghana Lunedì 29 giugno 2019, ore 22.00 – Gruppo F: Benin-Guinea-Bissau

Fase a gironi, 3ª giornata

Martedì 30 giugno 2019, ore 18.00 – Gruppo B : Burundi-Guinea

: Burundi-Guinea Martedì 30 giugno 2019, ore 18.00 – Gruppo B : Madagascar-Nigeria

: Madagascar-Nigeria Martedì 30 giugno 2019, ore 21.00 – Gruppo A : Uganda-Egitto

: Uganda-Egitto Martedì 30 giugno 2019, ore 21.00 – Gruppo A : Zimbabwe-RD Congo

: Zimbabwe-RD Congo Mercoledì 1 luglio 2019, ore 18.00 – Gruppo D : Sudafrica-Marocco

: Sudafrica-Marocco Mercoledì 1 luglio 2019, ore 18.00 – Gruppo D : Namibia-Costa d’Avorio

: Namibia-Costa d’Avorio Mercoledì 1 luglio 2019, ore 21.00 – Gruppo C : Tanzania-Algeria

: Tanzania-Algeria Mercoledì 1 luglio 2019, ore 21.00 – Gruppo C : Kenya-Senegal

: Kenya-Senegal Giovedì 2 luglio 2019, ore 18.00 – Gruppo F : Benin-Camerun

: Benin-Camerun Giovedì 2 luglio 2019, ore 18.00 – Gruppo F : Guinea-Bissau-Ghana

: Guinea-Bissau-Ghana Giovedì 2 luglio 2019, ore 21.00 – Gruppo E : Angolo-Mali

: Angolo-Mali Giovedì 2 luglio 2019, ore 21.00 – Gruppo E: Mauritania-Tunisia

Coppa d’Africa 2019: ottavi di finale

Venerdì 5 luglio 2019, ore 18.00 – A-B (1)

Venerdì 5 luglio 2019, ore 21.00 – C-D (2)

Sabato 6 luglio 2019, ore 19.00 – E-F (3)

Sabato 6 luglio 2019, ore 21.00 – G-H (4)

Domenica 7 luglio 2019, ore 18.00 – I-J (5)

Domenica 7 luglio 2019, ore 21.00 – K-L (6)

Lunedì 8 luglio 2019, ore 19.00 – M-N (7)

Lunedì 8 luglio 2019, ore 21.00 – O-P (8)

Coppa d’Africa 2019: quarti di finale

Mercoledì 10 luglio 2019, ore 19.00 – Da definire

Mercoledì 10 luglio 2019, ore 21.00 – Da definire

Giovedì 11 luglio 2019, ore 19.00 – Da definire

Giovedì 11 luglio 2019, ore 21.00 – Da definire

Coppa d’Africa 2019: semifinali

Domenica 14 luglio 2019, ore 18.00 – Da definire

Domenica 14 luglio 2019, ore 21.00 – Da definire

Coppa d’Africa 2019: finale 3°/4° posto

Mercoledì 17 luglio 2019, ore 21.00 – Da definire

Coppa d’Africa 2019: finale 1°/2° posto

Venerdì 19 luglio 2019, ore 21.00 – Da definire

Coppa d’Africa 2019 in TV e streaming: dove vederli

Finora i diritti televisivi e streaming della fase finale della Coppa d’Africa 2019 non sono ancora stati assegnati a nessuna piattaforma in Italia ma potrebbero esserlo nelle prossime settimane. Le qualificazioni sono state invece trasmesse in esclusiva in diretta streaming da DAZN.