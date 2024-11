Coppa Davis, i complimenti del mondo del calcio a Sinner e compagni

L’Italia del Tennis chiude un anno magnifico – due slam, due medaglie olimpiche, vittoria alle ATP Finals e la Billie Jean King Cup– si chiude con la vittoria della Coppa Davis, difendendo il titolo vinto lo scorso anno. Anche il mondo del calcio italiano ha voluto omaggiare Sinner e compagni, che vincono la seconda Insalatiera consecutiva, la terza della storia italiana.

World Champions once again! 🇮🇹

Congratulations to the Italian team and @janniksin for an amazing win in the #DavisCup 🏆🎾 https://t.co/l8ClUMbSwO

— AC Milan (@acmilan) November 24, 2024