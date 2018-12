Coppa Italia, clamoroso al Ferraris: Genoa eliminato, Entella agli ottavi

Il quarto turno di Coppa Italia tra Genoa e Virtus Entella si è concluso solamente ai calci di rigore dopo un pazzo 3-3

Pazzo quarto turno di Coppa Italia al Luigi Ferraris di Genova. Si conclude solamente ai calci di rigore la sfida tra le formazioni di Serie A e C dopo 120 minuti di grandi emozioni. La Virtus Entella si qualifica agli ottavi di finale, eliminato il Genoa di Ivan Juric! Passa in vantaggio la formazione di Chiavari al 20’ con la rete di Icardi, autore di una doppietta nel match odierno. Pareggia il Genoa su calcio di rigore con Piatek al minuto 27, ma l’Entella si riporta in vantaggio al minuto 83 sempre con Icardi. E’ lo stesso Piatek a siglare, sempre su calcio di rigore, la rete del 2-2 che regala i tempi supplementari.

Al 110’ terzo calcio di rigore di giornata per il Genoa, realizzato da Gianluca Lapadula. Proprio nei minuti finali di recupero, arriva l’incredibile gol del 3-3: segna Adorjan su colpo di testa, si va ai rigori. Dopo cinque rigori a testa si va ad oltranza: segnano Di Paola e Zukanovic, Icardi e Romulo, poi Adorjan. Di Lapadula, invece, il rigore decisivo fallito che decreta l’eliminazione del Genoa e il passaggio del turno della Virtus Entella che adesso troverà la Roma!