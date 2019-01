Acerbi elogia la Lazio: «Importante aver passato il turno»

Coppa Italia, Lazio-Novara è terminata 4-1: soddisfazione in casa biancoceleste, ecco le parole di Francesco Acerbi

Lazio-Novara è terminata 4-1, biancocelesti qualificati ai quarti di finale di Coppa Italia. Una prova di forza importante per la formazione biancoceleste, che ha intenzione di dire la sua nella coppa nazionale. Soddisfatto nel post-partita il centrale Francesco Acerbi.

Ecco le parole del difensore riportate da Lazionews24: «Volevamo chiuderla già nel primo tempo perchè come ogni anno succede che squadre come il Pordenone, l’Alessandria e anche il Novara vadano a vincere anche con le grandi. Chiudere il primo tempo sul 4-0 ci ha permesso di gestirla nel secondo anche se non dovevamo subire gol. E’ importante aver passato il turno».