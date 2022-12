Corea del Sud, Bento lascia la panchina: «Un’esperienza fantastica»

Paulo Bento ha annunciato l’addio alla panchina della Corea del Sud: «Mi mancano le parole per ringraziare tutti per la stima e l’affetto»

Con un messaggio sul sito della federazione calcistica della Corea Del Sud, Paulo Bento ha annunciato l’addio dalla panchina coreana. La decisione è arrivata dopo l’eliminazione a Qatar 2022 contro il Brasile.

대한민국 축구국가대표팀과 함께한 시간들을 돌아보며 벤투 감독님이 대한민국 국민들에게 전하는 #소회



지난 4년 4개월, 대한민국 축구와 함께해 주셔서 감사합니다. 언제나 기억하고, 어디서나 응원하겠습니다.



Goodbye #BENTO pic.twitter.com/0Jghv7Kn6P — theKFA (@theKFA) December 13, 2022

«É stata una delle esperienze più belle della mia vita. Voglio ringraziare tutto il popolo coreano per il sostegno che ho ricevuto negli ultimi quattro anni. Sono particolarmente grato ai giocatori per la loro professionalità, per la loro etica del lavoro e per il loro comportamento. Mi hanno dato la possibilità di vivere una delle esperienze più belle della mia vita, che non dimenticherò mai. È stata un’esperienza professionale fantastica, con alti e bassi, ma la cosa più importante è stata la capacità di reazione mostrata dai giocatori nei momenti più difficili. Mi mancano le parole per ringraziare tutti per la stima, l’affetto e il supporto ricevuti in questa incredibile esperienza. È ora di lasciare e di pensare al futuro, augurando il meglio al calcio coreano. La Corea del Sud farà sempre parte della mia vita e tutti i giocatori rimarranno nel mio cuore per sempre»