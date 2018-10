Coreografia Inter-Milan: prima che in campo lo spettacolo è sugli spalti, con le bellissime coreografie esposte dai tifosi interisti e milanisti

Tutto pronto al Meazza per il derbynumero 169 in Serie A. Per la supersfida Inter-Milan a San Siro è previsto il tutto esaurito: 78mila spettatori con un incasso vicino ai 5 milioni di euro. Non un record per il calcio italiano, ma quasi. Padrona di casa, l’Inter ha annunciato una maxi coreografia che colorerà lo stadio di nerazzurro con migliaia di bandierine con questo messaggio circolato nei giorni scorsi: «In vista della stracittadina di domenica sera, invitiamo tutti gli Interisti che popoleranno i settori 1°, 2° e 3° anello VERDE a recarsi allo stadio presto e prendere posto nei vari settori con almeno 1 ora di anticipo rispetto al fischio d’inizio – si legge in un comunicato della Nord -. Questo faciliterebbe di molto le operazioni di apertura dell’imponente coreografia che stiamo preparando da 3 mesi».

La Curva Nord ha messo in mostra un enorme Serpente che copre per intero i tre anelli con il simbolo di Milano dietro.