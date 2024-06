Corona attacca gli Azzurri: «Una banda di ragazzini STUPIDI E VIZIATI! Spalletti BORIOSO e SENZA VALORI»

Il duro attacco di Fabrizio Corona dopo l’eliminazione dell’Italia agli Europei: «Se fossimo un paese serio, dovremmo fare così»

Anche Fabrizio Corona è andato all’attacco degli Azzurri dopo l’eliminazione dell’Italia. Di seguito le sue parole sulle sue storie di Instagram.

«Una nazionale di ragazzini, sfigati, senza c******i, stupidi e viziati. Zero carattere, zero determinazione. Li vedremo tutti a Ibiza con i loro tatuaggi senza senso, le loro finte famiglie e le loro bambole di plastica. Se fossimo un paese serio Equitalia dovrebbe pignoragli lo stipendio. L’allenatore un f*****o borioso senza valori, principi e onestà intellettuale. Viva l’Italia, mi dispiace per quelli che ci credono, ma noi siamo il paese che elegge una come la Salis per rappresentarci».