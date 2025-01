Corsi sull'Empoli: «Nel 2025 voglio realizzare questi tre obiettivi. Sul mercato dico che quel giocatore merita...» - Calcio News 24

Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli sul 2024: mettendo in piedi gli obiettivi che ci saranno poi nel 2025 dei toscani

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, in una intervista a Il Tirreno, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni.

LE PAROLE – «2024? Simile. Nel senso che ci ha portato la salvezza in Serie A che era ed è la cosa più importante. Però attraverso un cammino complicato e anche l’estate non è stata semplice. Non mi ritengo pessimista, semmai realista. Per noi stare nella parte sinistra della classifica di Serie A non è normale, il nostro habitat è un altro. Anzi in molti ritengono che proprio il massimo campionato non lo sia. Il posto, però, ce lo siamo conquistato e mantenuto con merito. E questo vogliamo fare ancora. L’importante è che tutti se ne rendano conto. Coi ragazzi parliamo tutti i giorni e sul gruppo posso mettere la mano sul fuoco. È sano. Poi sta a me, al direttore Gemmi e al tecnico D’Aversa passare i messaggi giusti, far capire che anche il minimo appagamento non ci porta né mai ci porterà nessun vantaggio. Detto questo non possiamo neanche dimenticare quello che questo gruppo sta affrontando e facendo. Me lo auguro. Molto dipende dalla prima S, la salvezza. Il resto poi potrebbe essere una conseguenza. Per i lavori allo stadio e l’ampliamento del centro sportivo già alla fine di gennaio dovremmo avere le idee più chiare sui tempi e iniziare, spero, il prima possibile. Per quanto riguarda la società posso solo dire che le manifestazione d’interesse ci sono, anche più che semplici chiacchiere, ma in ogni caso ci saranno tanti ragionamenti da fare con il bene dell’Empoli, e non quello di Fabrizio Corsi, sempre al primo posto. E comunque vi siete dimenticati di un’altra S. Mercato? Fazzini ormai è pronto per fare un salto di qualità o almeno per provarci. Anche nello spezzone giocato contro il Genoa lo ha dimostrato. Alle qualità tecniche e fisiche che ha sempre avuto ha aggiunto anche maturità e personalità. È un giocatore importante, insomma, ma se arriverà l’offerta giusta non potremmo trattenerlo. Anche perché la storia dell’Empoli e la mia personale da presidente ci insegnano anche quando lo abbiamo fatto si è sempre rivelato un errore».