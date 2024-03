Corto muso: Allegri? No, c’è un nuovo specialista dell’1-0

Corto muso: la vittoria per 1-0 non è opiù la specialità di Massimiliano Allegri: c’è una squadra che ha vinto di più con questo risultato

Come riportato da Opta, Stefano Pioli, con la vittoria di oggi a San Siro per 1-0 contro l’Empoli, il tecnico rossonero ha superato momentaneamente Massimiliano Allegri in una particolare classifica molto cara al tecnico livornese: ovvero quella delle vittorie per “Corto muso“.

L’allenatore del Milan infatti è salito al primo posto per quanto riguarda le vittorie per 1-0 staccando proprio Allegri, fermo a 6. Terzo Simone Inzaghi con 5 dopo la vittoria di ieri sul campo del Bologna.