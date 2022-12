Corvino: «Vi dico i miei nomi Mondiali»

Pantaleo Corvino, direttore del Lecce, ha parlato a Tuttosport del Mondiale e dei talenti visti sin qui nelle varie Nazionali

«Non ci sono tantissimi profili che mi hanno colpito ma dico un nome su tutti ed è Gvardiol della Croazia. Vista la carenza nel ruolo non ne sono sorpreso che tutti i grandi club abbiano catalizzato le attenzioni su di lui. Non so quanto possa valere… Tra gli attaccanti mi piace Ramos, uomo del momento nel Portogallo. In ogni caso i giudizi si possono dare soltanto a medio-lungo termine».