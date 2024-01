Clamoroso Costa d’Avorio: esonerato il ct qualificato agli ottavi

La decisione della Federcalcio della Costa d’Avorio sull’esonero del ct Jean-Louis Gasset dopo la fase a gironi della Coppa d’Africa

La Federcalcio della Costa d’Avorio, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato l’esonero del ct Jean-Louis Gasset nonostante la qualificazione agli ottavi della Coppa D’Africa.

COMUNICATO – «Il Presidente della Federazione Ivoriana di Calcio e il suo Comitato Esecutivo informano le Associazioni Membri, il pubblico sportivo, la Stampa nazionale, internazionale e tutti i tifosi della Squadra di Calcio della Costa d’Avorio (LES ELEPHANTS) che i contratti del Selezionatore-Allenatore Jean-Louis André Lucien GASSET e del suo Vice Ghislain Marie Joseph PRINTANT sono terminati per risultati insufficienti, in conformità con l’obiettivo che li legava alla FIF. Il signor Emerse FAE, selezionatore-assistente allenatore assumerà il ruolo ad interim, in attesa dell’apertura di una procedura di reclutamento del nuovo selezionatore-allenatore. La Federazione calcistica ivoriana esprime il suo rammarico per il percorso degli ELEFANTI durante la fase a gironi della CAN 2023. Tuttavia, rimane convinta del potenziale della nostra squadra di calcio e chiede l’unione di tutti per i prossimi impegni».