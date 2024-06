CR7 capocannoniere di Euro 2024: la scommessa di Conor McGregor da quasi un milione

Conor McGregor, ex campione dei pesi leggeri UFC, ha fatto una scommessa milionaria: CR7 capocannoniere di Euro 2024

CR7 dopo essere rimasto a secco di gol nella partita di debutto del Portogallo agli Europei è pronto a mettere la sua firma nella prossima sfida e, forse in parte, anche per far felice l’amico Conor McGregor. Il fighter irlandese infatti ha piazzato una scommessa su Cristiano Ronaldo come capocannoniere del torneo.

60 G’s on @Cristiano to retain his Euro Golden Boot. Siuuu! pic.twitter.com/PTro8THpi0 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 18, 2024

Una scommessa da 60 mila dollari che, in caso di vittoria, frutterebbe all’irlandese la somma di 900 mila dollari. Una scommessa non semplice – il portoghese ancora a secco – ma decisamente fruttuosa per il fighter che, orfano di nazionale agli Europei, farà il tifo per i portoghesi.