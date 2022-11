Cremonese, Alvini: «La mia squadra ha un enorme carattere, però non abbiamo ancora vinto»

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match con la Salernitana

PAROLE – «In panchina è sempre una sofferenza ma questo vale per tutti gli allenatori. Per chi ha dentro la passione, per chi ama questo lavoro, per chi insegue un sogno. Comunque sono contento per i miei calciatori: è stata una partita dalle mille emozioni in un ambiente fantastico. Ora pensiamo alla prossima. La mia squadra ha un enorme carattere, però non abbiamo ancora vinto: questo è il mio cruccio. Giochiamo certe partite, come avvenuto oggi, e non riesci a portare a casa i tre punti: la Cremo meriterebbe qualcosina di più per quello che mostra in campo. Ce la siamo venuti a giocare per vincere, consapevoli della loro forza».