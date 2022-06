Cremonese, Carnesecchi via: è Radu l’obiettivo per la porta

Calciomercato Cremonese: con la fine del prestito di Carnesecchi i grigiorossi potrebbero puntare su Radu per la porta

Carnesecchi è stato uno degli eroi della promozione della Cremonese in Serie A, ma ora farà ritorno all’Atalanta al termine del prestito. Su di lui ci sono diverse squadre e difficilmente quindi potrebbe tornare in grigiorosso. E così il club lombardo si guarda attorno alla ricerca del degno sostituto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Cremonese avrebbe messo nel mirino Ionut Radu intenzionato a lasciare l’Inter per trovare più spazio. L’errore col Bologna pesa ancora tanto e allora il portiere romeno cerca un nuovo ambiente dove rilanciarsi, sia in Serie A che in chiave Nazionale romena.