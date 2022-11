Cremonese, piace Nicolussi Caviglia

La Cremonese punta a rinforzarsi a centrocampo con Hans Nicolussi Caviglia, giocatore di proprietà della Juventus

La Cremonese sta approfittando della pausa Mondiale per studiare i possibili colpi in vista del mercato di gennaio.

Secondo quanti riportato da La Gazzetta dello Sport, i grigiorossi sarebbero interessati in particolare a un talento di proprietà della Juventus: Hans Nicolussi Caviglia (in prestito al SudTirol). Un rinforzo che potrebbe essere importante per mister Massimiliano Alvini per c entrare il difficile obiettivo della salvezza in Serie A.