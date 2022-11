Cremonese, Sernicola: «La gavetta mi è servita. Ora la prima vittoria in A»

Leonardo Sernicola, esterno della Cremonese, si è raccontato a La Gazzetta dello Sport e ha posto gli obiettivi della squadra

«La gavetta mi è servita tanto e la consiglio a ogni ragazzo. Se non fossi andato a Matera non sarei in A. Trovai Auteri che mi mise esterno sinistro. Feci un bel campionato e ora Matera la porto nel cuore. Mi notò Giovanni Rossi e mi portò a Sassuolo. Ho imparato tanto da De Zerbi e tutti i campioni che erano lì».

CREMONESE – «Mi trovo molto bene, la Serie A è difficile e la concentrazione deve essere massima. Siamo saliti con Pecchia perché eravamo un gruppo vero. Ora dobbiamo vincere a Salerno per dare una svolta al campionato. Alvini? Mi ha fatto fare uno step a livello mentale».