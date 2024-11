Crespo: «Lautaro ha più qualità di Lukaku per queste cose. Il gol al Perù dice tutto di lui. Pochi gol in Serie A? Nessun problema. Il Napoli è in testa, ma l’Inter saprà rispondere»

Le parole di Hernan Crespo, ex attaccante di Inter e Argentina, su Lautaro Martinez: brilla in nazionale, fatica in nerazzurro

Hernan Crespo, bomber argentino che in Italia ha segnato caterve di gol, ragiona su La Gazzetta dello Sport a proposito del mistero Lautaro. Ovvero quello di un attaccante che in patria brilla con la maglia della nazionale, mentre in Italia non è più letale come l’anno scorso con quella dell’Inter.

IL GOL AL PERU’ IN MEZZA ROVESCIATA – «Nel gesto di Lautaro c’è tutto il suo repertorio: senso della posizione, perché lui sa sempre dove mettersi in area; furbizia nell’anticipare l’intervento del difensore; bravura in acrobazia e ottima tecnica. Lo ripeto ancora una volta: Lautaro è una punta completa, sa fare tutto».

SOLO 5 GOL CON L’INTER – «Ci sta che un attaccante, pur bravo come Lautaro, possa attraversare un periodo in cui segna con minore frequenza. Ma ciò non vuole dire che bisogna criticarlo, perché criticare Lautaro sarebbe una bestemmia. Lui è un vero trascinatore, sia nell’Inter sia in nazionale. Ha acquisito una sicurezza nei propri mezzi che gli consente di guidare i compagni, di fare quei movimenti che sono utili alla squadra per lo sviluppo della manovra. Non bada soltanto al gol, alla soddisfazione personale, pensa anche al collettivo. È un attaccante moderno».

IL NAPOLI É IN TESTA – «È ancora presto, i conti si fanno in primavera quando ci sarà la grande volata. Adesso il Napoli è avvantaggiato perché non ha gli impegni internazionali, ma penso che l’Inter saprà trovare l’equilibrio nella gestione dei giocatori e così avrà la possibilità di allungare».

COSA PIACE DI LAUTARO – «Quando si giudica un attaccante, bisogna innanzitutto guardare quanti gol fa. E Lautaro ne fa parecchi. E poi si deve osservare il suo impatto sulla squadra, e mi sembra che Lautaro stia dimostrando quanto la sua presenza sia importante per l’Inter e per l’Argentina. Con il pallone tra i piedi è bravo di destro, di sinistro, nel dribbling, è abile di testa e conosce il gioco. Possiamo chiedere di più a un centravanti?».

LAUTARO E LUKAKU – «È molto più difficile fermare Lautaro, perché ha più qualità. Lukaku si basa solo sulla potenza, Lautaro è decisamente più completo».