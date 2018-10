Cristiano Ronaldo dopo Empoli: «Juve stanca ma vittoria meritata»

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, ha parlato dopo la sua doppietta nella sfida contro l’Empoli

Cristiano Ronaldo ha deciso, con la sua seconda doppietta in Serie A, la sfida tra Empoli e Juventus, salendo a quota 7 gol in 9 partite. Il portoghese ha prima trasformato un calcio di rigore procurato da Dybala e dopo si è letteralmente inventato il gol del definitivo 1-2 con un destro magico da fuori area. Il giocatore bianconero ha parlato a Sky Sport al termine della sfida. Ecco le sue parole: «E’ stata una gara complicata anche perché giocare dopo la Champions League è sempre difficile ma noi abbiamo fatto bene, specie nel secondo tempo, e penso che abbiamo meritato di vincere».

Prosegue Cristiano Ronaldo parlando della stanchezza e del suo secondo gol, una vera prodezza, il gol più bello del portoghese da quando è arrivato in A: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché eravamo un po’ stanchi ma abbiamo risposto bene. È stata una settimana molto importante per noi. Con il Manchester abbiamo dato una risposta fantastica, abbiamo giocato bene e oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Il mio secondo gol? Non ricordo molto bene, lo rivedrò poi in tv. E’ stata un’azione rapida e penso sia stato un grande gol».