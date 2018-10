Ecco come Cristiano Ronaldo ha cambiato la Juve in Champions

La Juventus sembra aver fatto l’ultimo salto di qualità in Champions League. Anche grazie a Cristiano Ronaldo

La Juventus ha impressionato la stampa italiana ed estera per l’autorevolezza con la quale ha affrontato il Manchester United. I bianconeri hanno imposto il loro gioco, specie nel primo tempo, e hanno strappato altri 3 punti, portandosi così a quota a 9 nel girone, a punteggio pieno dopo 3 giornate. I bianconeri sembrano aver compiuto l’ultimo salto di qualità, sembrano aver salito l’ultimo scalino. Merito di Allegri ma anche di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è ancora stato decisivo in Champions (ha giocato 30 minuti con il Valencia, cioè fino all’espulsione, poi la gara dell’Old Trafford) ma ha cambiato la mentalità della Juventus.

Un nuovo Ronaldo ha creato una nuova Juventus: il portoghese si sta riscoprendo più leader che bomber ma grazie alle sue doti rimane sempre in copertina. L’attaccante si sta gasando nel ruolo di uomo assist che a sua volta viene esaltato dall’unità di intenti del gruppo bianconero, compatto più che mai e anche da Allegri, il ‘normalizzatore’, grande gestore del gruppo. Il giocatore ex Real infonde sicurezza e solo il fatto di averlo in campo infonde nei compagni la consapevolezza della loro forza. Ronaldo ha alzato il livello anche in allenamento, grazie alla sua iperprofessionalità. C’è un lungo elenco di giocatori cresciuti quest’anno e la presenza di CR7 è uno dei fattori più pesanti per comprenderne il motivo.