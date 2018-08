Nessuno come CR7: è il re delle conclusioni in Europa

Cristiano Ronaldo al top: nessuno calcia più di lui. Il portoghese è il re delle conclusioni in porta in Europa

Nessuno calcia più di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha dimostrato tutta la sua pericolosità nonostante sia rimasto a secco nelle prime due giornate di campionato di Serie A. Il giocatore della Juventus è quello che ha calciato di più verso la porta in tutta Europa nelle prime due giornate di campionato. Nessuno infatti è riuscito a indirizzare 15 conclusioni verso il portiere avversario. Il bianconero ha centrato lo specchio in più del 50% delle occasioni (8 i tiri nello specchio).

CR7 è ancora a secco ma di questo passo il gol arriverà molto presto. In Italia CR7 è davanti a Dzeko (14 tiri, 5 nello specchio), Pavoletti (10-3), Fofana (10-3), Insigne (8-2). In Premier comandano Aguero e Salah con 16 conclusioni ma con 3 partite giocate, in Bundesliga è Lewandowski ad averci provato di più ma ‘solo’ 5 volte in un’unica giornata. Messi ha concluso 9 volte, André Silva 10. Il bombardamento di Cristiano non arriva da una zona precisa del campo ma CR7 si fa più pericoloso quando parte da sinistra e si accentra. Il giocatore bianconero ha sfiorato due grandi gol, uno a Verona contro il Chievo e uno contro la Lazio, partendo da sinistra e accentrandosi ma in entrambe le occasioni ha trovato due grandi risposte di Sorrentino e Strakosha a sbarrargli la strada.