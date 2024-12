Vita da Cristiano Ronaldo: il letto anti invecchiamento, le ville, i bolidi e ora il jet...

La vita da nababbo di Cristiano Ronaldo: le spese folli di CR7, dalla villa in cui la compagna si perde, al letto anti invecchiamento e ora il jet

Il Corriere della Sera dedica una pagina alla sfarzosa vita di Cristiano Ronaldo. CR7, uno degli atleti più ricchi e pagati nel mondo, ha appena comprato un un Bombardier global express XRS, un jet privato in grado di fare un viaggio Londra-Tokyo senza scali e su cui l’ex Juve sulla fusoliera ha fatto ritrarre la sua celebre esultanza.

É solo l’ultima delle spese del portoghese dell’Al-Nassr che, 40 anni a febbraio, tra queste una delle più particolare è l’Hogo Bed, un materasso ultimissima generazione che permette di rallentare l’invecchiamento, riducendo l’età biologica di addirittura 15 anni: ne vengono prodotti 240 l’anno per una spesa fino a 40 mila dollari per un materasso king size. E quel materasso adesso sarà al centro di una delle 8 camere della sua nuova villa a Rihad: dopo essere stato per mesi Four Seasons, dove aveva occupato ben 17 suite a 285.000 euro al mese, Ronaldo e famiglia si sono trasferita nella loro nuova residenza, così grande che Georgina, la sua compagna, ha ammesso di essersi persa più di una volta. Jet, ville, materasso con superpoteri: accompagnano la sua collezione di bolidi, oltre 20 con un valore di 30 milioni di dollari in totale, orologi – 1.5 milioni – uno yacht da oltre 6 milioni.