Cristiano Ronaldo a secco da 180 minuti: non accadeva da gennaio!

Partenza a rilento per il fenomeno portoghese della Juventus. Cristiano Ronaldo a secco da due gare non si vedeva da gennaio

Cristiano Ronaldo a secco da 180 minuti? Bisogna risalire a gennaio per vedere un doppio 0 nella personale casella dei gol segnati del fenomeno portoghese. Il giocatore della Juventus più atteso, il colpo del secolo, non è riuscito a far male alle difese di Chievo Verona e Lazio, trovando due grandi risposte di Sorrentino e Strakosha, fallendo una clamorosa occasione a porta vuota contro la Lazio nell’azione che ha poi portato al 2-0 di Mandzukic e calciando in porta alcune volte senza successo, anche da buona posizione (con 14 tiri dei ben 43 scoccati dalla Juve contro Chievo e Lazio, Ronaldo è il bianconero che sta cercando con più insistenza il gol).

Nessun allarme e nessun allarmismo in casa Juventus. Per vedere il primo gol di CR7 con la maglia del Real nella passata stagione ci sono volute 4 presenze e 8 giornate. Il portoghese nelle ultime stagioni è diventato un diesel e bisogna considerare anche il suo stato di forma: il giocatore è rientrato solo a fine luglio e non è ancora il massimo. Ronaldo è a secco da 180 minuti (191 contando i recuperi), un’astinenza che non si verificava da gennaio: tre partite all’asciutto in Liga e gol dopo 393 minuti. Poi furono 44 gol in 44 presenze stagionali.