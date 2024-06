PAGELLE Croazia-Italia, i TOP e i FLOP del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la terza giornata di Euro2024: pagelle Croazia-Italia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Croazia-Italia, valido per la terza giornata della fase a gironi di Euro2024.

I TOP – Diciamoci la verità: anche da italiani, se Modric non lo vedremo più in nazionale è un vero peccato. Perché il calcio è ancora lui: anche nel ricordarci che i fuoriclasse sbagliano, ma sono quelli che neanche un minuto dopo trasformano un rigore parato in una rete da attaccante d’area quale non si è. Donnarumma fantastico, ma ormai è il cane che morde l’uomo, non fa notizia. Scegliamo Zaccagni, che dipinge l’arcobaleno che porta l’Italia agli ottavi con la Svizzera.

I FLOP – Molto semplici da individuare: sono i primi sostituiti dagli allenatori. Pasalic è etereo, combina poco, in un primo tempo dove la Croazia fa meglio dell’Italia non punge mai. Pellegrini perde palloni in modo troppo tenero. Hai voglia a discutere di tattiche e schieramenti, se non ci sei con la testa si fa fatica ad emergere.