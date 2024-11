Croazia-Portogallo: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Poljud andrà in scena la sfida tra Croazia-Portogallo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Poljud di Spalato si giocherà la sfida di Nations League tra Croazia-Portogallo. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CROAZIA (4-2-3-1): Kotarski; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Perisic, Pjaca, Baturina; Kramaric. Ct. Dalic.

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Cancelo, Veiga, A. Silva, Mendes; B. Silva, Vitinha, Fernandes; Pedro Neto, Joao Felix, Leao. Ct. Martinez.

Orario e dove vederla in tv

Croazia-Portogallo si gioca alle ore 20.45 di lunedì 18 novembre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.