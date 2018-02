Crotone-Atalanta 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Crotone-Atalanta, 24ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

È ufficialmente iniziato il match tra Crotone e Atalanta, valido per la 24° giornata di Serie A. Le due squadre arrivano da risultanti, per entrambe, piuttosto soddisfacenti, soprattutto nell’ottica dei rispettivi obiettivi stagionali: i 20 punti dei padroni di casa permettono loro di avere una distanza di sicurezza di 3 punti dalla terzultima mentre gli orobici sono a un solo punto dalla Sampdoria, sesta in classifica. Con l’obiettivo di invertire un trend negativo di 3 sconfitte su 3, il Crotone cercherà di ottenere la prima vittoria contro Gasperini (ex della partita, fra l’altro), consapevole che di fronte avrà un avversario decisamente ostico. Ecco le formazioni ufficiali e tra poco la cronaca live del match

Crotone-Atalanta 0-0: tabellino

Marcatori:

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Benali; Trotta, Budimir, Nalini. A disposizione: Festa, Viscovo, Simic, Ajeti, Izco, Zanellato, Rohden, Crociata, Diaby, Stoian, Simy. Allenatore: Zenga

Atalanta (4-3-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Cristante, Spinazzola; Iličić, Petagna, Cornelius. A disposizione: Gollini, Rossi, Mancini, Castagne, Gosens, Schmidt, Freuler, Melegoni, Haas, Barrow. Allenatore: Gasperini

Arbitro: Massa di Imperia

Note: Ammonizioni: Palomino (A)

Crotone-Atalanta: diretta live e sintesi

39′ – Troppi errori da una parte e dall’altra, favoriti, per lo più, da un terreno di gioco in pessime condizioni e da un vento imperante che ostacola ogni tentativo di lancio lungo

37′ – Nalini rimane a terra dopo un colpo al costato, dopo un contrasto con Toloi

35′ – Il primo giallo del match spetta a Palomino, reo di aver commesso un fallo su Budimir

30′ – Buon tiro di Ilicic che, con il sinistro, cerca di sorprendere Cordaz ma la sua conclusione viene intercettata da un difensore

27′ – Budimir controlla ottimamente il difficile pallone servitogli dal compagno: la sua involata viene, però, fermata da Palomino che lo tocca con la mano. Massa non concede il fallo

25′ – Succulenta occasione per l’Atalanta. Appena dal limite dell’area di rigore rossoblù, de Roon fa partire una conclusione velenosissima, deviata da un difensore: Cordaz è spiazzato ma il pallone scivola vicino al palo alla sua sinistra

24′ – Il sinistro, non particolarmente potente, di Ilicic viene prontamente respinto da Cordaz

24′ – Fallo di Nalini vicino all’area di rigore rossoblù: ottima occasione per Ilicic

23′ – Buona giocata di Cornelius che, dopo aver evitato l’avversario, mette in mezzo dalla sinistra, un buon cross diretto ad Hateboer, anticipato da Martella

21′ – Fallo di Spinazzola su Faraoni: ci sarebbero stati gli estremi del cartellino giallo ma Massa decide di non estrarlo

19′ – Occasione Crotone! Nalini, da una zona centrale del campo, pressoché al limite dell’area di rigore, scaglia un tiro potentissimo e molto preciso, diretto al sette; ma l’intervento straordinario di Berisha vanifica il gol

17′ – Il secondo corner consecutivo battuto dal Crotone arriva sulla testa di Ceccherini che indirizza il pallone verso la porta ma la sua conclusione è troppo alta

16′ – Pur scivolando, Martella riesce a mettere in mezzo all’area avversaria un buon traversone, allontanato con qualche difficoltà da Palomino in corner

14′ – Faraoni cerca il fondo per andare al cross, lo trova ma il pallone è troppo sul portiere: nulla da fare per gli attaccanti rossoblù

11′ – Ottimo cross dalla sinistra di Spinazzola, spizzato appena di testa da Petagna: troppo debole per impensierire Cordaz

10′ – Diagonale perfetta di Toloi che toglie a Budimir un’occasione ghiottissima in area di rigore

9′ – Buon disimpegno di Cornelius a centrocampo che riesce a liberarsi della marcatura di tre difensori, sfruttando l’eccezionale stazza fisica, ma il suo passaggio finale rovina tutto, con la palla che finisce in fallo laterale

6′ – Buona occasione per l’Atalanta, interrotta però dall’intervento dell’arbitro per fuorigioco: Cornelius fa valere la sua stazza fisica in area, favorendo l’inserimento di Cristante che, con il destro, colpisce il palo. Tutto vano per il fischio precedente di Massa

4′ – L’Atalanta si fa vedere davanti: Hateboer mette un buon traversone in mezzo ma, anche qui, è la difesa a imporsi spazzando il pallone

1′ – Ottimo doppio spunto di Nalini sulla fascia sinistra: i suoi due cross in mezzo, alla ricerca di Budimir, sono stati però intercettati dai difensori orobici

1’ ˗ Massa fischia il calcio d’inizio: è l’Atalanta a battere il primo pallone del match

Crotone e Atalanta sono scese in campo e sono pronte a dare il via al terzo anticipo della 5° giornata del girone di ritorno.

Crotone-Atalanta: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. Rispetto alle previsioni, Zenga opta per tre cambi: uno in difesa, dove ci sarà spazio per Martella, al posto di Pavlovic e due in attacco, dove al posto di Ricci e Stoian, giocheranno Trotta e Nalini. Modulo pressoché speculare per Gasperini che sceglie di inserire un attaccante in più, Cornelius, sacrificando un centrocampista, Freuler.

Crotone-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Per la 24° giornata di Serie A, l’Atalanta farà visita al Crotone. I padroni di casa con Zenga sembrano aver ritrovato lo smalto che aveva contraddistinto lo scorso finale di stagione: dopo le sconfitte di misure e, a dir la verità, non troppo meritate, sono arrivate una vittoria e due pareggi che hanno consentito ai calabresi di staccare le ultime tre. Per l’occasione, “l’Uomo Ragno” dovrà affrontare le defezioni di Sampirisi e Martella, entrambi assenti per problemi muscolari. Al loro posto dovrebbe, nel 4˗3˗3, dovrebbero agire Faraoni e Pavlovic. Un possibile ballottaggio, invece, potrebbe riguardare Ricci, che non è al massimo, che potrebbe essere sostituito da Stoian. La squadra ospite, invece, arriva da due importanti vittorie che le hanno permesso di stare sempre più con il fiato sul collo alla Sampdoria, attualmente sesta. Due vittorie, peraltro, arrivate senza subire gol, con l’obiettivo di agguantare il terzo successo di fila, che manca dal novembre 2016. Qualche ultimo dubbio di formazione da risolvere per il tecnico Gasperini: con Gomez e Caldara non al massimo della forma, possibile spazio a Ilicic e Palomino.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Pavlovic; Barberis, Benali, Mandragora; Ricci, Budimir, Stoian. A disposizione: Festa, Viscovo, Simic, Ajeti, Izco, Zanellato, Rohden, Crociata, Diaby, Nalini, Simy, Ricci. Allenatore: Zenga

ATALANTA (3-5-1-1): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Cristante, Spinazzola; Ilicic; Petagna. A disposizione: Gollini, Rossi, Mancini, Caldara, Castagne, Gosens, Schmidt, Melegoni, Haas, Gomez, Cornelius, Barrow. Allenatore: Gasperini

Nonostante sia consapevole delle difficoltà a cui andrà incontro la sua squadra, Zenga non si tira indietro: «L’Atalanta è una big e noi dobbiamo affrontarla andando sul campo senza cambiare il nostro modo di giocare. I loro giocatori sono in grado di decidere la gara in ogni momento, così come il loro allenatore, che qui conoscete bene, molto abile a proporre calcio e contro cui ci si diverte anche a giocare». Sulle scelte di formazione: «Nalini come prima punta mi stuzzica molto, dal momento che possiede le caratteristiche per mettere in difficoltà i centrali dell’Atalanta. Anche Trotta mi ha convinto molto, soprattutto, per il suo modo di giocare per la squadra. Però, sono quasi sicuro che Budimir giochi».

Nessun calo di tensione in vista del prossimo importantissimo impegno, almeno questo si auspica Gasperini: «Non farò nessun turnover domani; c’è tutto il tempo per recuperare prima della gara con il Borussia Dortmund. Bisogna tenere alta al concentrazione. Quello di domani sarà un test in vista dell’Europa League. Non farò cambi, al massimo dopo la partita con il Dortmund». Sui prossimi avversari: «Per questa stagione, il Crotone è sempre stato in una situazione di classifica abbastanza buona e, quindi, può raggiungere l’obiettivo della salvezza più tranquillamente rispetto all’impresa dello scorso campionato. La apprezzo molto perché è una squadra che non si limita solo a difendere ma sa anche proporsi e attaccare».

Crotone-Atalanta: i precedenti del match

Quella che si giocherà allo stadio “Ezio Scida” di Crotone, tra i padroni di casa e l’Atalanta, sarà la gara numero 4 tra le due formazioni, nella massima serie italiana. L’unico precedente in terra calabrese risale alla stagione scorsa e, più precisamente, al 26 settembre 2016, quando gli orobici riuscirono a imporsi con un netto 3˗1, grazie alle reti di Petagna, Kurtic e Gomez (di Nwanko la rete rossoblù). Anche le altre due gare, giocate a Bergamo, hanno visto una vittoria dell’Atalanta, per un bilancio complessivo che recita, dunque, 3 vittorie a 0 per i bergamaschi, segnando in media 3 reti a partita. Il cecchino perfetto contro i calabresi non poteva che essere Gomez, andato a segno per ben 3 volte; i due bomber più prolifici delle rispettive squadre per questa stagione sono, rispettivamente, Budimir, andato a segno 4 volte e, sorprendentemente, Cristante, andato in gol per ben 7 volte.

Crotone-Atalanta: l’arbitro del match

Sarà Davide Massa della sezione di Imperia l’arbitro designato a dirigere la sfida tra Crotone e Atalanta, in programma oggi alle 18 e valevole per il 24° turno di Serie A. Il direttore di gara, laureato in giurisprudenza e bancario di professione, ha già diretto, in questa stagione, i padroni di casa nella sfida giocata il 4 dicembre contro l’Udinese e persa dai calabresi per 0˗3. Nessuna direzione, invece, per la squadra ospite (sempre tenendo conto della stagione in corso). A coadiuvarlo, in qualità di assistenti, saranno Alessandro Giallatini della sezione di Roma e Fabiano Preti della sezione di Mantova. Il quarto uomo designato sarà il Sig. Daniele Chiffi di Padova mentre alla postazione VAR siederanno il Sig. Piero Giacomelli di Trieste e Alessandro Costanzo di Orvieto.

Crotone-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

La partita andrà in onda a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze Sky Calcio 1 e Sky Supercalcio (anche in HD). Non solo, perché Crotone-Atalanta sarà trasmessa in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Serie A TIM TV. La gara sarà visibile anche tramite decoder TIMvision e potrà essere acquistata anche sulla piattaforma Sportube.