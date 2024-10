Crotone-Avellino: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Ezio Scida andrà in scena la sfida di Serie C Crotone-Avellino: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Ezio Scida di Crotone si giocherà la gara valevole per l’8ª giornata di Serie C tra Crotone-Avellino. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CROTONE (4-2-3-1): Sala; Rispoli, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Schirò, Gallo; Vitale, Tumminello, Oviszach; Gomez.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Gori, Patierno.

Orario e dove vederla in tv

Crotone-Avellino si gioca alle ore 20:30 di lunedì 7 ottobre per l’ottava giornata di campionato di Serie C. Verrà trasmessa in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e su Sky Sport per gli abbonati (canali 201 e 252). Per vedere la partita in streaming, la visione sarà possibile su Rai Play, Sky Go e Now TV.