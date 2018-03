Crotone-Roma 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Crotone-Roma, 29ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

È ufficialmente iniziato il match tra Crotone e Roma, valido per la 29° giornata di Serie A. Dopo la straordinaria conquista dei quarti di finale di Champions League, la Roma si rituffa in campionato con l’obiettivo di mantenere il terzo posto. Il Crotone di Zenga, dopo le batoste con le dirette concorrenti per la salvezza, è riuscito a risollevare la testa e la classifica con la vittoria per 4-1, ottenuta contro la Sampdoria. Ecco la cronaca live del match

Crotone-Roma 0-0: tabellino

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Mandragora, Stoian; Ricci, Trotta, Nalini (22′ pt, Barberis).A disposizione: Viscovo, Pavlovic, Sampirisi, Ajeti, Diaby, Crociata, Zanellato, Rohden, Simy Allenatore: Walter Zenga

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Fazio, Jesus, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Pellegrini; El Shaarawy, Dzeko, Gerson.A disposizione: Skorupski, Lobont, Silva, Florenzi, Manolas, Strootman, Under, Antonucci, Schick Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Luca Banti

Note:

Crotone-Roma: diretta live e sintesi

24′ – Sempre dalla sinistra, Stoian, a suon di dribbling, prova a eludere la difesa giallorossa ma ottiene soltanto un calcio d’angolo

22′ – Prima sostituzione forzata del match: esce Nalini, per problemi muscolari, entra Barberis

20′ – La Roma si fa vedere in avanti, prima con Pellegrini che, in area, si fa murare, poi con Bruno Peres che, da una zona più defilata, prova a mettere in mezzo un traversone, ancora una volta intuito e respinto da un difensore

19′ – Lancio lunghissimo per Ricci: Kolarov legge bene l’azione e vanifica il tutto

17′ – Banti ferma il gioco dopo uno scontro tra Benali e Gerson con il crotonese che ha avuto nettamente la peggio. Necessario l’intervento dello staff medico

15′ – Kolarov mette in mezzo un buon pallone alla ricerca di Dzeko ma Ceccherini allontana di testa

14′ – Pellegrini si muove bene sulla fascia destra: Mandragora è attento e mette in fallo laterale da posizione interessante

12′ – Occasione Roma. Ottimo scambio sull’asse Kolarov-El Shaarawy-Nainggolan. Grazie a un passaggio illuminante del serbo, l’italo-egiziano si trova in area di rigore con la palla al piede. Il suo tentativo viene, però, respinto da un difensore. Sul prosieguo dell’azione, la palla arriva a Naingollan che fa partire un destro micidiale, che sfiora di poco la traversa

10′ – Alisson costretto a una nuova uscita acrobatica, come spesso ci ha abituato, da autentico libero

9′ – Bruno Peres prova a lanciare Pellegrini sulla fascia destra ma, complice ancora una volta il vento e i piedi poco vellutati, il pallone si perde sul fondo

7′ – Nalini si invola sulla sinistra, sfruttando il buco creato da Bruno Peres. L’attaccante prova a entrare in area, con un paio di dribbling, ma Fazio, attento, intuisce e mette in angolo

6′ – La Roma manovra bene da sinistra verso destra, proprio a partire dai piedi del brasiliano Gerson ma la difesa del Crotone, ben messa in campo, allontana la minaccia

5′ – Mandragora trattiene Nainggolan, impedendogli di far ripartire l’azione dei giallorossi: Banti fischia il calcio di punizione

3′ – Occasione Crotone. La squadra di Zenga si fa vedere in avanti con Martella che, dalla sinistra, lascia partire un ottimo traversone diretto ai compagni del reparto avanzato. Sfruttando un errore di Jesus, Trotta ha l’occasione per provare la conclusione ma Alisson intuisce tutto e blocca a terra

2′ – Fazio prova a lanciare Dzeko che ostacola Ceccherini, l’arbitro fischia il calcio di punizione in favore del Crotone. Il vento, va detto, sta condizionando molto le azioni

1′ – Pronti, via ed è subito calcio d’angolo per la Roma, propiziato da un errore di Faraoni

1’ ˗ Banti fischia il calcio d’inizio: è la Roma a battere il primo pallone del match

Crotone e Roma sono scese in campo e sono pronte a darsi battaglia sul terreno di gioco.

Crotone-Roma: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali di Crotone e Roma. Nessun cambio rispetto alle previsioni per il tecnico dei padroni di casa mentre Di Francesco opta per qualche cambio nell’undici titolare, precisamente uno per reparto: in difesa, al posto di Manolas, ci sarà Jesus dal primo minuto; a centrocampo, al posto di Strootman partirà dal primo minuto Pellegrini mentre in attacco, ci sarà Gerson, in sostituzione a Under, acciaccato.

Crotone-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Dopo la straordinaria impresa della conquista dei quarti di finale di Champions League, la Roma si rituffa in campionato e scende in terra calabrese, per affrontare il Crotone di Zenga. Due squadre con due obiettivi decisamente diversi: la sicurezza di un posto nella massima categoria internazionale, da una parte, e lo spauracchio sempre più vivo della retrocessione, dall’altra. Gli uomini di Zenga arrivano a questa sfida forti della sostanziosa vittoria per 4˗1 contro una Sampdoria in netto calo, ma anche dopo due pesantissime sconfitte in chiave salvezza contro Benevento e SPAL. Il tecnico dovrà fare a meno degli assenti Tumminello, Simic, Izco e Budimir e due dubbi di formazione per il suo 4˗3˗3: il primo in difesa, con Faraoni favorito su Sampirisi e il secondo a centrocampo con Stoian favorito su Barberis.

La Roma, invece, arriva decisamente galvanizzata a questa sfida, forte delle imprese con Napoli e Shakhtar Donetsk, inframezzate dal roboante 3˗0 contro il Torino. Di Francesco opterà sicuramente per un po’ di turnover: spazio, allora, probabilmente, a Bruno Peres sulla fascia destra, con Gonalons pronto a sostituire lo squalificato De Rossi ed El Shaarawy, al posto di Perotti, in attacco. Ancora ai box, Defrel e Karsdorp.

Nella classica conferenza per partita, Zenga ha parlato così in vista dell’imminente impegno contro la Roma: «Cerco sempre di valutare i giocatori di volta in volta, in base alle loro condizioni: dalle risposte che mi danno, mi regolo. Contro la Roma dovremo cercare di giocare in modo semplice, senza troppi timori». Parole d’elogio per il tecnico avversario e la sua squadra: «Stimo molto Di Francesco: lo ritengo competente e preparato, giusto per i giallorossi. Ho letto con attenzione l’intervista a Monchi: a questi livelli non sono ammessi cali di concentrazione, e quando parli di giocatori come Dzeko e Strootman non puoi pensare che ne abbiano». Sull’esperienza in terra calabrese: «Sono trascorsi già cento giorni e il bilancio è positivo, mi sono trovato subito bene. Non sono necessarie tabelle, si lavora giorno per giorno pensando a vincere più partite possibile».

Quella contro il Crotone dovrà essere una sfida che non deve aver nulla da invidiare, in quanto a importanza, con la doppia sfida contro il Barcellona, parola di Di Francesco: «La nostra Champions League passa da Crotone perché anche il prossimo anno vogliamo avere la possibilità di giocare sfide di questo livello. Vogliamo mantenere il terzo posto. Siamo carichi». Sugli assenti: «Non avrò a disposizione Perotti, che soffre di un piccolo fastidio muscolare, al suo posto giocherà El Shaarawy ma Florenzi sta meglio e partirà con noi. Per il resto, partiamo con gli stessi uomini convocati per la Champions League».

Crotone-Roma: i precedenti del match

Quella che andrà in scena oggi alle 15 allo stadio “Ezio Scida” di Crotone sarà la gara numero 4 tra le due squadre, la seconda in trasferta. L’ultima e unica gara, finora giocata in terra calabrese risale al febbraio dello scorso anno, quando la Roma riuscì a imporsi con il risultato di 0˗2, grazie alle reti di Dzeko e Nainggolan. Anche le altre due sfide casalinghe dei giallorossi hanno visto una netta vittoria dei capitolini, per un bilancio complessivo, dunque, che recita 3 vittorie su 3 partite, andando a segno per ben 7 volte e non subendo alcuna rete. Il Crotone ha perso soltanto due delle ultime 7 partite, andando comunque sempre in gol; la Roma, dal canto suo, ha vinto 5 partite su 6 gare disputate e ha perso soltanto una volta nelle ultime 20 gare nella massima serie.

Crotone-Roma: l’arbitro del match

Sarà Luca Banti l’arbitro designato dall’AIA a dirigere la sfida tra Crotone e Roma, match valido per la 29° giornata di Serie A. Il fischietto di Livorno ˗ classe ’74, di professione ˗ è già alla 14° gara in stagione nella massima categoria italiana. Per la terza volta arbitrerà la squadra di Di Francesco, dopo il big match della 7° giornata contro il Milan, vinto 2˗0 dai giallorossi, e il recupero della 22° giornata con la Sampdoria, che vide la sconfitta casalinga di misura degli stessi lupacchiotti. Nel complesso, Banti ha già incrociato la Roma in ben 35 occasioni, delle quali 4 in Coppa Italia, per un bilancio estremamente positivo: 21 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte. Ma l’arbitro livornese, in questa stagione, ha già diretto anche i padroni di casa: alla 4° giornata, nella sconfitta interna contro l’Inter. Più sfortunato il bilancio complessivo degli incroci tra i due: su 8 occasioni, tra Serie A e B, solo una vittoria, e poi 3 pareggi e 4 sconfitte. Banti sarà coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Tolfo; il quarto uomo sarà Illuzzi, mentre alla postazione VAR siederà Calvarese, assistito da Longo.

Crotone-Roma Streaming: dove vederla in tv

