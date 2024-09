Cruzeiro, Fernando Diniz NUOVO allenatore

Fernando Diniz è il nuovo tecnico del club brasiliano dopo l’esonero di Fernando Seabra sulla panchina

Adesso è ufficiale: il Cruzeiro ha comunicato, oltre alla partenza di Fernando Seabra, anche l’arrivo di Fernando Diniz come nuovo allenatore del club brasiliano. A renderlo noto è il sito ufficiale de club.

Seabra è stato esonerato nonostante aver eliminato Boca Juniors ai rigori agli ottavi di Copa Sudamericana, oltre ad aver quasi completato l’opera ai quarti vincendo 2-0 in trasferta contro il Libertad. Sarà ora compito di Diniz assicurarsi il posto in semifinale in occasione del ritorno, gara del suo esordio.